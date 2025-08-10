- En
أحد, 08/10/2025 - 18:37
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/٨/٩ المجند (مددت خدماته) هادي الباي من لواء المشاة الخامس.
ينقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١١ الساعة ١٠:٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة البيسارية - صيدا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٢:۳۰ ويوارى الثرى الساعة ١٦:۰۰ في جبانة بلدة يارين - صور.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
الأحد, أغسطس 10, 2025