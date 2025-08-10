استشهد بيوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٩ المجند (مددت خدماته) يامن الحلاق من لواء المشاة الخامس.

ينقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٨/١٠ الساعة ١٥:٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى الجمهورية العربية السورية - محافظة حمص - بلدة وجه الحجر - قضاء خربة التين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.