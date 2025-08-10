- En
أحد, 08/10/2025 - 13:10
استشهد بيوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٩ المجند (مددت خدماته) يامن الحلاق من لواء المشاة الخامس.
ينقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٨/١٠ الساعة ١٥:٠٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى الجمهورية العربية السورية - محافظة حمص - بلدة وجه الحجر - قضاء خربة التين، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
الأحد, أغسطس 10, 2025