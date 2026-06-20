استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٠ المجند (مددت خدماته) جميل نحال من لواء الدعم - فوج الهندسة، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفررمان - النبطية.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢١ إلى ثكنة محمد زغيب - صيدا حيث تُقام مراسم التكريم اللازمة الساعة ١٠.٠٠، ويُنقل بعدها إلى محيط جبانة بلدة الغازية - صيدا حيث يُقام المأتم ومن ثمّ إلى بلدة جبشيت - النبطية حيث يوارى الثرى في جبانتها.

تُقبل التعازي عبر الاتصال بوالد الشهيد على رقم الهاتف: ٠٣/٥٨٩٠٦٨.