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Published by lebarmy15 on سبت, 06/20/2026 - 22:00
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٠ المجند (مددت خدماته) جميل نحال من لواء الدعم - فوج الهندسة، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفررمان - النبطية.
استشهد يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٠ المجند (مددت خدماته) جميل نحال من لواء الدعم - فوج الهندسة، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفررمان - النبطية.
يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢١ إلى ثكنة محمد زغيب - صيدا حيث تُقام مراسم التكريم اللازمة الساعة ١٠.٠٠، ويُنقل بعدها إلى محيط جبانة بلدة الغازية - صيدا حيث يُقام المأتم ومن ثمّ إلى بلدة جبشيت - النبطية حيث يوارى الثرى في جبانتها.
تُقبل التعازي عبر الاتصال بوالد الشهيد على رقم الهاتف: ٠٣/٥٨٩٠٦٨.
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Date:
السبت, يونيو 20, 2026