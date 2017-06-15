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Published by aahajhassan on خميس, 06/15/2017 - 15:12
توفي بتاريخ 14 / 6 /2017 المجند (مددت خدماته) حسن فرحات من اللواء اللوجستي – فوج النقل.
توفي بتاريخ 14 / 6 /2017 المجند (مددت خدماته) حسن فرحات من اللواء اللوجستي – فوج النقل.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 /2017 الساعة 13.00 في بلدة عنقون – صيدا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الطريق العام قرب حسينية البلدة.
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Date:
الخميس, يونيو 15, 2017