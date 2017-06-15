توفي بتاريخ 14 / 6 /2017 المجند (مددت خدماته) حسن فرحات من اللواء اللوجستي – فوج النقل.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 6 /2017 الساعة 13.00 في بلدة عنقون – صيدا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – الطريق العام قرب حسينية البلدة.