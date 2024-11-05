توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ المجند (مددت خدماته) حسين الموسوي من لواء المشاة الثالث.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة حي الفيكاني - زحلة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بشقيقه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٨١/٤٧٠٩٨٥