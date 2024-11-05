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Published by lebarmy2 on سبت, 05/11/2024 - 10:05
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ المجند (مددت خدماته) حسين الموسوي من لواء المشاة الثالث.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٠ المجند (مددت خدماته) حسين الموسوي من لواء المشاة الثالث.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة حي الفيكاني - زحلة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بشقيقه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٨١/٤٧٠٩٨٥
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Date:
السبت, مايو 11, 2024