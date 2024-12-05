توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ المجند (مددت خدماته) سعيد الغوش من لواء المشاة الثامن.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/٥/١٢ بعد صلاة الظهر في مسجد الرحمة - برجا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ٠۹:۰۰ ولغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة مسجد عثمان بن عفان حي التعمير - برجا، وبتاريخ ۲۰٢٤/٥/١٤ بعد صلاة العصر في قاعة مسجد الديماس - شارع الروس - برجا.