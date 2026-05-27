Published by lebarmy12 on أربعاء, 05/27/2026 - 21:25
استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٦ المجند (مددت خدماته) صالح سوني من لواء المشاة الثالث، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون - البقاع الغربي.
يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٨ الساعة ٩.٠٠ من أمام مستشفى راشيا الحكومي إلى بلدة المحيدثة - راشيا حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في القاعة العامة - المحيدثة أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-والد الشهيد: ٧٦/٥٨٣٨٢٢
-شقيق الشهيد: ٨١/٨٥٦٣٢٢
Date:
الأربعاء, مايو 27, 2026