استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ المجند (مددت خدماته) عبد السلام شرف من فوج المدفعية الأول.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٤ الساعة ١٤:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى منزل والده الكائن في بلدة برجا، ثم ينقل بعدها إلى مسجد الخاشقجي في بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء - الطيونة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۲۰:۰۰ وبتاريخي ١٥ و٢٠٢٤/٦/١٦ ابتداءً من الساعة ٨:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:٠۰ في منزل والده الكائن في بلدة برجا - حي الكروم - قرب سوبر ماركت ديانا الطابق الثالث.