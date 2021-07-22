توفي بتاريخ 21 / 7 / 2021 المجند (مددت خدماته) عدنان يونس علي من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 7 / 2021 عقب صلاة الطهر في باب الرمل – قضاء طرابلس, ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في أبي سمراء- قضاء طرابلس ساحة الضناوي بناية بدر غانم