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Published by lebarmy16 on خميس, 07/22/2021 - 09:43
توفي بتاريخ 21 / 7 / 2021 المجند (مددت خدماته) عدنان يونس علي من لواء المشاة الثاني.
توفي بتاريخ 21 / 7 / 2021 المجند (مددت خدماته) عدنان يونس علي من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 7 / 2021 عقب صلاة الطهر في باب الرمل – قضاء طرابلس, ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في أبي سمراء- قضاء طرابلس ساحة الضناوي بناية بدر غانم
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Date:
الخميس, يوليو 22, 2021