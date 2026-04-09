استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٨ المجند (مددت خدماته) علي حسن قاسم من القوات البحرية، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة شمسطار - بعلبك.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٤/٩ الساعة ۱۰.۳۰ من أمام مستشفى العبدالله - رياق إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانتها.