توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۸ المجند (مددت خدماته) علي ناصيف من معهد الرتباء.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۲/۹ الساعة ۱۳.۰۰ في جبانة بلدة بوداي - الحفير التحتا - بعلبك.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٠٠ في منزل والد الفقيد، السيد زياد ناصيف، الكائن في البلدة المذكورة قرب الحسينية، أو عبر الاتصال على رقم الهاتف: ٧١/٤٧٢٢٠٠.