توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٠ المجند (مددت خدماته) فادي سيف الدين من اللواء اللوجستي - فوج النقل.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢١ الساعة ١٣.٠٠ في جبانة بلدة حلبتا - بعلبك.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على رقم الهاتف: ٨١/٧٤١٤٧١.
