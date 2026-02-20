توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٠ المجند (مددت خدماته) فادي سيف الدين من اللواء اللوجستي - فوج النقل.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢١ الساعة ١٣.٠٠ في جبانة بلدة حلبتا - بعلبك.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على رقم الهاتف: ٨١/٧٤١٤٧١.