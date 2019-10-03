استشهد بتاريخ 10 / 3 /2019 المجند (مددت خدماته) محمد الاشقر من لواء المشاة السادس.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 3 /2019 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة عين الذهب – عكار حيث يقام المأتم الساعة 13.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في عكار – عين الذهب – المباركية الطابق الأول.