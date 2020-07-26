Published by lebarmy3 on أحد, 07/26/2020 - 13:33

توفي بتاريخ 25 / 7 / 2020 المجند (مددت خدماته) محمد قانصو غوري من فوج التدخل الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 7 / 2020 الساعة 19.00 في منزل والده الكائن في بلدة الهرمل - حي البيادر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والد الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
 

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Date: 
الأحد, يوليو 26, 2020