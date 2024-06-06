توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٥ المجند (مددت خدماته) محمد مراد من لواء المشاة الأول.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ عقب صلاة الظهر في منزل والد الفقيد الكائن في بلدة برجا - ساحة العين قرب الجامع الكبير، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة الوالدين الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بوالد الفقيد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٨١/٣٤٦١٤٤