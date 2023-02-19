استشهد بتاريخ 19 / 2 / 2023 المجند (مددت خدماته) محمود ابراهيم من فوج المغاوير.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2023 الساعة 13.30 من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى جبانة بلدة بيت يونس - عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في الجبانة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.

