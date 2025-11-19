- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أربعاء, 11/19/2025 - 08:24
استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۸ المعاون أول بلال البرادعي من منطقة البقاع / فرع المخابرات.
استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۸ المعاون أول بلال البرادعي من منطقة البقاع / فرع المخابرات.
ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۹ الساعة ۱۰.۰۰ من مستشفى المرتضى، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤,٣٠ في مدينة بعلبك ويوارى الثرى في جبانة المقاصد - بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في مدينة بعلبك - حي آل صلح - قرب مدرسة الصلاح.
Ar
Date:
الأربعاء, نوفمبر 19, 2025