استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۸ المعاون أول بلال البرادعي من منطقة البقاع / فرع المخابرات.

ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۹ الساعة ۱۰.۰۰ من مستشفى المرتضى، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤,٣٠ في مدينة بعلبك ويوارى الثرى في جبانة المقاصد - بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام في منزل ذويه الكائن في مدينة بعلبك - حي آل صلح - قرب مدرسة الصلاح.