توفي بتاريخ 16 / 10 / 2020 المعاون أول المتقاعد أحمد أحمد والد كل من المعاون طه أحمد من فوج المغاوير والعريف محمد أحمد من لواء المشاة الأول والمجند عبد الرحمن من فوج المدفعية الأول.

أقيم المأتم بتاريخ 16 / 10 / 2020 الساعة 10.00 في جبانة بلدة مشمش-عكار.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.