توفي بتاريخ 2 / 4 / 2023 المعاون أول المتقاعد انطون غصن والد زوجة الملازم أول هشام سليمان من لواء المشاة الحادي عشر.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2023 الساعة 15,00 في كنيسة مار يوسف – كوسبا ويوارى الثرى في مدافن العائلة – كوسبا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,30 وبتاريخ 4 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,30 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالملازم أول هشام سليمان على رقم الهاتف: 71/984099.