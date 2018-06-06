توفي بتاريخ 5 / 6 / 2018 المعاون أول المتقاعد بطرس أبو عازار.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار جرجس – الخريبة – الحدث.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 7 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار انطونيوس – مستيتا – جيبل.