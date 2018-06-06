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Published by lebarmy12 on أربعاء, 06/06/2018 - 16:19
توفي بتاريخ 5 / 6 / 2018 المعاون أول المتقاعد بطرس أبو عازار.
توفي بتاريخ 5 / 6 / 2018 المعاون أول المتقاعد بطرس أبو عازار.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 6 / 2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار جرجس – الخريبة – الحدث.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 7 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار انطونيوس – مستيتا – جيبل.
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Date:
الأربعاء, يونيو 6, 2018