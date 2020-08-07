توفي بتاريخ 6 / 7 / 2020 المعاون أول المتقاعد حسن باكيش والد كل من الرقيب أول علي باكيش من مقر عام منطقة بيروت والرقيب أول عثمان باكيش من فوج التدخل السادس والعريف عمر باكيش من فوج التدخل الخامس.

أقيم المأتم بتاريخ 6 / 7 / 2020.

تقبل التعازي بتواريخ 7, 8 و 9 / 7 / 2020 في قاعة مسجد حي الشفقة-عيات-عكار.