توفي بتاريخ 6 / 1 / 2019 المعاون أول المتقاعد حنا رزق والد العريف ايلي رزق من فوج المدرعات الأول.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 1 / 2019 الساعة 14.00 في كنيسة مار الياس – القاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 11 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 13 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار نيكولاوس – الصفرا – كسروان.