توفي في المهجر بتاريخ 24 / 5 / 2022 المعاون أول المتقاعد شهيد جبيلي والد الرائد جورج الجبيلي من القوات الجوية.

أقيم المأتم في المهجر.

تقبل التعازي وفقاً لما يلي:

يقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 28 / 5 / 2022 الساعة 10.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان-حمانا، حيث تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدهالغاية الساعة 19.00 في صالة الكنيسة المذكورة.

يقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 29 / 5 / 2022 الساعة 10.00 في كنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك-الحدث، حيث تقبل التعازي بعد الصلاة لغاية الساعة 18.00 في صالة الكنيسة المذكورة.

عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 694766 / 70.