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Published by lebarmy16 on جمعة, 05/27/2022 - 19:47
توفي في المهجر بتاريخ 24 / 5 / 2022 المعاون أول المتقاعد شهيد جبيلي والد الرائد جورج الجبيلي من القوات الجوية.
توفي في المهجر بتاريخ 24 / 5 / 2022 المعاون أول المتقاعد شهيد جبيلي والد الرائد جورج الجبيلي من القوات الجوية.
أقيم المأتم في المهجر.
تقبل التعازي وفقاً لما يلي:
- يقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 28 / 5 / 2022 الساعة 10.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان-حمانا، حيث تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدهالغاية الساعة 19.00 في صالة الكنيسة المذكورة.
- يقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 29 / 5 / 2022 الساعة 10.00 في كنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك-الحدث، حيث تقبل التعازي بعد الصلاة لغاية الساعة 18.00 في صالة الكنيسة المذكورة.
- عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 694766 / 70.
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Date:
الجمعة, مايو 27, 2022