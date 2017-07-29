توفي بتاريخ 29 / 7 / 2017 المعاون أول المتقاعد عقل مغامس والد الجندي ادونيس مغامس من لواء المشاة الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 7 / 2017 الساعة 15.00 في قاعة مقام الشيخ الفاضل – كوكبا أبو عرب – قضاء راشيا ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 20.00 في قاعة المقام المذكرة أعلاه.