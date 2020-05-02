توفي بتاريخ 4 / 2 / 2020 المعاون أول المتقاعد وليد النابلسي والد المجند (مددت خدماته) علي النابلسي من لواء المشاة الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 2 / 2020 بعد صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة – سيروب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في مسجد الزعتري بعد صلاة العصر ولغاية صلاة العشاء.