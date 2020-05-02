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Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/05/2020 - 14:30
توفي بتاريخ 4 / 2 / 2020 المعاون أول المتقاعد وليد النابلسي والد المجند (مددت خدماته) علي النابلسي من لواء المشاة الثالث.
توفي بتاريخ 4 / 2 / 2020 المعاون أول المتقاعد وليد النابلسي والد المجند (مددت خدماته) علي النابلسي من لواء المشاة الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 2 / 2020 بعد صلاة العصر في جبانة صيدا الجديدة – سيروب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في مسجد الزعتري بعد صلاة العصر ولغاية صلاة العشاء.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 4, 2020