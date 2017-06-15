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Published by aahajhassan on خميس, 06/15/2017 - 11:11
توفي بتاريخ 14 / 6 /2017 المعاون أول المتقاعد يوسف اسحق والد كل من الرقيب روبير اسحق من منطقة جبل لبنان والرقيب أول هيثم اسحق من لواء المشاة الخامس.
توفي بتاريخ 14 / 6 /2017 المعاون أول المتقاعد يوسف اسحق والد كل من الرقيب روبير اسحق من منطقة جبل لبنان والرقيب أول هيثم اسحق من لواء المشاة الخامس.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 6 /2017 الساعة 17.00 في بلدة رحبة – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في صالون كنيسة مار جرجس الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, يونيو 14, 2017