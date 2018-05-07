توفي بتاريخ 4 / 7 / 2018 المعاون أول المتقاعد نسيب غربيه والد الجندي أنطوني غربيه من منطقة بيروت فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 7 / 2018 الساعة 11,00 في كنيسة مار مارون – عندقت.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 وقبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 7 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 9,00 ولغاية الساعة 12,00 ومن الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.