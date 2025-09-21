- En
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/٩/٢٠ المعاون أول جوني القلعاني من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار إلياس الحي - كوكبا – حاصبيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ إعتبارًا من الساعة ۱٢,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
الأحد, سبتمبر 21, 2025