توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/٩/٢٠ المعاون أول جوني القلعاني من فرع مخابرات منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٢ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار إلياس الحي - كوكبا – حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ إعتبارًا من الساعة ۱٢,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.