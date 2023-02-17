إستشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 المعاون أول حسن شريف من فرع مخابرات منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 2 / 2023 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله ـــ رياق إلى بلدة اللبوة حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل شقيقه القاضي الشيخ عباس شريف الكائن في البلدة المذكورة ـــ طريق عرسال أو على رقم الهاتف: 568568/ 70.