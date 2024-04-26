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Published by lebarmy12 on جمعة, 04/26/2024 - 16:36
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ المعاون الأول حنا خطار من الطبابة العسكرية.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦ المعاون الأول حنا خطار من الطبابة العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٧ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوحنا المعمدان - حارة الجديدة - مجدليا.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠، يحتفل بقداس المرافقة لراحة نفسه بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٨ الساعة ١٦:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الجمعة, أبريل 26, 2024