توفي بتاريخ 7 / 8 / 2022 المعاون أول عصام ملحم من فوج التدخل الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 8 / 2022 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدته كفرتون – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في منزل الفقيد الكائن في أكروم - كفرتون،قرب جامع الشهداء الطابق الأول، أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف التالية:

-زوجة الفقيد السيدة ريما: 632189 /71 أو 850375 /01.