- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 09/08/2025 - 21:50
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨ المعاون أول عماد عساف من منطقة جبل لبنان - موقع صربا.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨ المعاون أول عماد عساف من منطقة جبل لبنان - موقع صربا.
يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة سيدة الخلاص - عين الرمانة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۱۰ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الاثنين, سبتمبر 8, 2025