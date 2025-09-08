توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨ المعاون أول عماد عساف من منطقة جبل لبنان - موقع صربا.

يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة سيدة الخلاص - عين الرمانة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۱۰ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ١٨,٠٠ في الكنيسة المذكورة أعلاه.