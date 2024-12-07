توفي بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٧ المعاون أول وهبه الحنا من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٨ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار إلياس - شدرا - قضاء عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ ولغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وطيلة أيام الأسبوع في منزله الكائن في بلدة شدرا - الحارة الشرقية قرب كنيسة الصليب.