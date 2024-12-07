- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy3 on سبت, 12/07/2024 - 21:06
توفي بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٧ المعاون أول وهبه الحنا من لواء الحرس الجمهوري.
توفي بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٧ المعاون أول وهبه الحنا من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٨ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار إلياس - شدرا - قضاء عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ ولغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وطيلة أيام الأسبوع في منزله الكائن في بلدة شدرا - الحارة الشرقية قرب كنيسة الصليب.
Ar
Date:
السبت, ديسمبر 7, 2024