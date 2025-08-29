- En
جمعة, 08/29/2025 - 01:28
استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۵/۸/۲۸ المعاون الأول رفعت الطعيمي من لواء المشاة الخامس.
يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩ الساعة ۱۰:۲۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة شهابية الفاعور - زحلة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٠٠ في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.
الخميس, أغسطس 28, 2025