استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۵/۸/۲۸ المعاون الأول رفعت الطعيمي من لواء المشاة الخامس.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩ الساعة ۱۰:۲۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة شهابية الفاعور - زحلة، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٤:٠٠ في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.