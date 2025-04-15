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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/15/2025 - 07:15
استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ المعاون الأول فادي الجاسم من لواء المشاة الخامس - كتيبة الدعم.
استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ المعاون الأول فادي الجاسم من لواء المشاة الخامس - كتيبة الدعم.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ الساعة ٩:٣٠ من مستشفى السلام - القبيات إلى منزل ذويه الكائن في بلدة الكلخة - وادي خالد - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١١:٣٠ في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة الكلخة - وادي خالد - عكار .
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Date:
الثلاثاء, أبريل 15, 2025