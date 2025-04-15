استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ المعاون الأول فادي الجاسم من لواء المشاة الخامس - كتيبة الدعم.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ الساعة ٩:٣٠ من مستشفى السلام - القبيات إلى منزل ذويه الكائن في بلدة الكلخة - وادي خالد - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١١:٣٠ في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة بلدة الكلخة - وادي خالد - عكار .