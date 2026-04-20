- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on اثنين, 04/20/2026 - 22:05
توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٦/٤/٢٠ المعاون الأول جان هيكل من فوج المدفعية الأول.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰٢٦/٤/٢٠ المعاون الأول جان هيكل من فوج المدفعية الأول.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢١ الساعة ١٦.٣٠ في كنيسة مار جرجس - برسا - الكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٣ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
Ar
Date:
الاثنين, أبريل 20, 2026