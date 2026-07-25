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Published by lebarmy12 on سبت, 07/25/2026 - 16:04
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ المعاون الأول حسین دندل من القوات البحرية شقيق المؤهل الأول رياض دندل من الطبابة العسكرية.
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ المعاون الأول حسین دندل من القوات البحرية شقيق المؤهل الأول رياض دندل من الطبابة العسكرية.
يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٣٠ في جبانة بلدة مشتى حمود - عكار (كرم الزيتون).
تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ٢١.٣٠ ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ۲٦ و٢٠٢٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ ومن الساعة ١٦.٣٠ ولغاية الساعة ٢١.٣٠ في قاعة مسجد الساير الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الاتصال بشقيقه على الرقم الآتي: ٧٠/٨٧١١٤٢
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Date:
السبت, يوليو 25, 2026