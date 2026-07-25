توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ المعاون الأول حسین دندل من القوات البحرية شقيق المؤهل الأول رياض دندل من الطبابة العسكرية.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦.٣٠ في جبانة بلدة مشتى حمود - عكار (كرم الزيتون).

تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ٢١.٣٠ ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ۲٦ و٢٠٢٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ۹.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ ومن الساعة ١٦.٣٠ ولغاية الساعة ٢١.٣٠ في قاعة مسجد الساير الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الاتصال بشقيقه على الرقم الآتي: ٧٠/٨٧١١٤٢