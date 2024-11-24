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Published by lebarmy2 on أحد, 11/24/2024 - 23:19
استشهد بتاريخ ٢٠۲٤/١١/٢٤ المعاون الأول دياب جعفر من لواء المشاء الخامس.
استشهد بتاريخ ٢٠۲٤/١١/٢٤ المعاون الأول دياب جعفر من لواء المشاء الخامس.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠۲٤/١١/٢٥ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة بلدة بيت يونس - عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في بلدة بيت يونس - حي بيت جعفر، أو عبر الاتصال بشقيقه الرقيب عواد جعفر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٥٦٠٩٤.
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Date:
الأحد, نوفمبر 24, 2024