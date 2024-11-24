استشهد بتاريخ ٢٠۲٤/١١/٢٤ المعاون الأول دياب جعفر من لواء المشاء الخامس.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠۲٤/١١/٢٥ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة بلدة بيت يونس - عكار حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في بلدة بيت يونس - حي بيت جعفر، أو عبر الاتصال بشقيقه الرقيب عواد جعفر على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٥٦٠٩٤.