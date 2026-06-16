توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٥ المعاون الأول طوني عازار من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس البدواني اللاتين - سن الفيل - المتن.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.