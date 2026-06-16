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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/16/2026 - 20:00
توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٥ المعاون الأول طوني عازار من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٥ المعاون الأول طوني عازار من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٧ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة مار أنطونيوس البدواني اللاتين - سن الفيل - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٨ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 16, 2026