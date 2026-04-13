Published by lebarmy2 on اثنين, 04/13/2026 - 00:33
استشهد يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٤/١٢ المعاون الأول عباس حسن قاسم من منطقة جبل لبنان، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٨ في بلدة شمسطار - بعلبك.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٣ الساعة ۱۰.۰۰ من أمام مستشفى العبد الله - رياق إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانتها.
تُقبل التعازي عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-شقيق الشهيد السيد نعمة حسن قاسم: ٠٣/٠٠٤٧١٨
-شقيق الشهيد السيد عمّار حسن قاسم: ٠٣/٩٥٢٣٦٢.
