توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ المعاون الأول عبد الرحمن السنكري من فوج المدفعية الأول.

يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر في جامع التقوى - طرابلس ويوارى الثرى في مدافن الغرباء.

تُقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ٢٦ و۲۰۲٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد التوجيه الإسلامي - طرابلس.