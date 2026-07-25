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Published by lebarmy12 on سبت, 07/25/2026 - 17:19
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ المعاون الأول عبد الرحمن السنكري من فوج المدفعية الأول.
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٥ المعاون الأول عبد الرحمن السنكري من فوج المدفعية الأول.
يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر في جامع التقوى - طرابلس ويوارى الثرى في مدافن الغرباء.
تُقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ٢٦ و۲۰۲٦/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۷.۰۰ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في قاعة مسجد التوجيه الإسلامي - طرابلس.
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Date:
السبت, يوليو 25, 2026