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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 08/08/2023 - 11:25
توفي بتاريخ 4 / 8 / 2023 المعاون المتقاعد ابراهيم جانبيه والد العريف فادي جانبيه من لواء الدعم.
توفي بتاريخ 4 / 8 / 2023 المعاون المتقاعد ابراهيم جانبيه والد العريف فادي جانبيه من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 8 / 2023 الساعة 18,00 في جبانة بلدة الهرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه , أو عبر الإتصال بالعريف فادي جانبيه على رقم الهاتف: 051915/ 70
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Date:
الجمعة, أغسطس 4, 2023