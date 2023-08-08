توفي بتاريخ 4 / 8 / 2023 المعاون المتقاعد ابراهيم جانبيه والد العريف فادي جانبيه من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 8 / 2023 الساعة 18,00 في جبانة بلدة الهرمل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه , أو عبر الإتصال بالعريف فادي جانبيه على رقم الهاتف: 051915/ 70