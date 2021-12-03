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Published by lebarmy5 on جمعة, 03/12/2021 - 10:21
توفي بتاريخ 11 /3 /2021 المعاون المتقاعد سعد العنتوري والد العقيد طوني العنتوري من مديرية المخابرات.
- الضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 951492 /03.
توفي بتاريخ 11 /3 /2021 المعاون المتقاعد سعد العنتوري والد العقيد طوني العنتوري من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 12 /3 /2021 الساعة 13,00 في كنيسة سيدة النجاة – غدراس.
تقبل التعازي عبر الاتصال على رقمي الهاتف:
- الضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 951492 /03.
- الدكتور هوبرتو العنتوري: 608473 /03.
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Date:
الجمعة, مارس 12, 2021