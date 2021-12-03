توفي بتاريخ 11 /3 /2021 المعاون المتقاعد سعد العنتوري والد العقيد طوني العنتوري من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 12 /3 /2021 الساعة 13,00 في كنيسة سيدة النجاة – غدراس.

تقبل التعازي عبر الاتصال على رقمي الهاتف:

- الضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 951492 /03.

- الدكتور هوبرتو العنتوري: 608473 /03.