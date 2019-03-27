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Published by lebarmy10 on خميس, 03/28/2019 - 13:23
توفي بتاريخ 27 / 3 / 2019 المعاون المتقاعد علي الملحم والد المؤهل أول عمر الملحم من لواء المشاة الخامس,
توفي بتاريخ 27 / 3 / 2019 المعاون المتقاعد علي الملحم والد المؤهل أول عمر الملحم من لواء المشاة الخامس,
يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 / 2019 الساعة 18.00 في عكار العتيقة – عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة ايام في منزل الفقيد الكائن في بلدة عكار العتيقة – تلة الرويس – مفرق القبيات.
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Date:
الأربعاء, مارس 27, 2019