توفي بتاريخ 27 / 3 / 2019 المعاون المتقاعد علي الملحم والد المؤهل أول عمر الملحم من لواء المشاة الخامس,

يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 / 2019 الساعة 18.00 في عكار العتيقة – عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة ايام في منزل الفقيد الكائن في بلدة عكار العتيقة – تلة الرويس – مفرق القبيات.