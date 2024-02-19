توفي بتاريخ 19 / 2 / 2024 المعاون المتقاعد فؤاد منصور القزي والد كل من العميد الركن المتقاعد سمير القزي (830021) من ضباط الجيش اللبناني والعميد الركن مارون القزي من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 2 / 2024 الساعة 15,30 في كنيسة مار مخايل - الشياح (كاليري سمعان).

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة 11,00، وبتاريخ 21 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه.