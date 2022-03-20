توفي المعاون المتقاعد محمد عبد الغني حمود شقيق كل من العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود والرائد المتقاعد المتوفي مصطفى حمود كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 3 / 2022 عقب صلاة الظهر ،في بلدة رأس نحاش-البترون.

تقبل التعازي عبر الإتصال على رقمي الهاتف التالية:

العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود: 201964 / 03.

نجل الفقيد المؤهل أول المتقاعد ناهل حمود: 100291 / 03.