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Published by lebarmy16 on اثنين, 03/21/2022 - 08:13
تقبل التعازي عبر الإتصال على رقمي الهاتف التالية:
توفي المعاون المتقاعد محمد عبد الغني حمود شقيق كل من العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود والرائد المتقاعد المتوفي مصطفى حمود كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 3 / 2022 عقب صلاة الظهر ،في بلدة رأس نحاش-البترون.
تقبل التعازي عبر الإتصال على رقمي الهاتف التالية:
العميد الركن المتقاعد عبد القادر حمود: 201964 / 03.
نجل الفقيد المؤهل أول المتقاعد ناهل حمود: 100291 / 03.
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Date:
الأحد, مارس 20, 2022