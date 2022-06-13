توفي بتاريخ 13 / 6 / 2022 المعاون المتقاعد ناظم ابو هلون.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 6 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس - تلة وشطاحة - عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 15 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية - الضبية أو عبر الإتصال بالمعاون أول موريس ابو هلون عل رقم الهاتف: 71/101987.