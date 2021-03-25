توفي بتاريخ 25 / 3 /2021 المعاون المتقاعد نعيم خطار والد المؤهل أول ضياء خطار من نادي الرتباء المركزي.

أقيم المأتم بتاريخ 25 / 3 /2021 في بلدة بعذران – الشوف.

تقبل التعازي بتاريخ 27 / 3 /2021 إبتداءٍ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 20.00 وبتاريخ 28 / 3 /2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في البلدة المذكورة أعلاه – دار الضيعة أو الإتصال بالمؤهل أول صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 126381 /70.