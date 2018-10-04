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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 04/10/2018 - 10:48
توفي بتاريخ 8 / 4 / 2018 المعاون المتقاعد وديع صالح والد المؤهل اول حليم صالح من مديرية المخابرات.
توفي بتاريخ 8 / 4 / 2018 المعاون المتقاعد وديع صالح والد المؤهل اول حليم صالح من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 4 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس – دير الغزال – البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 4 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أبريل 8, 2018