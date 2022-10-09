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Published by lebarmy13 on سبت, 09/10/2022 - 19:20
توفي بتاريخ 10 / 9 / 2022 المعاون المتقاعد يوسف سمعان والد العميد الركن المتقاعد سليمان سمعان وشقيق العميد الركن المتقاعد الياس سمعان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 9 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة العجائبية – الكفور – النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 12 / 9 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة ، أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف:
- العميد الركن المتقاعد سليمان سمعان : 311123 / 76.
- العميد الركن المتقاعد الياس سمعان : 911549 / 03.
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Date:
السبت, سبتمبر 10, 2022