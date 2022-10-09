توفي بتاريخ 10 / 9 / 2022 المعاون المتقاعد يوسف سمعان والد العميد الركن المتقاعد سليمان سمعان وشقيق العميد الركن المتقاعد الياس سمعان كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 9 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة النجاة العجائبية – الكفور – النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 12 / 9 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة ، أو عبر الإتصال على رقمي الهاتف: